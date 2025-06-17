الثلاثاء 2025-06-17 01:11 م
 

الامن العام : مواطن يقتل شقيقه رمياً بالرصاص في مادبا

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  توفي ثلاثيني صباح اليوم، جراء إصابته بعيارات نارية من قبل شقيقه ، إثر خلافات بينهما ، في محافظة مأدبا.

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وقام الجاني بتسليم نفسه والسلاح لمديرية الشرطة، وبوشرت التحقيقات .

 
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