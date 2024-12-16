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الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 16-12-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث تدهور ظهر اليوم لإحدى المركبات في منطقة الجندويل / وادي السير  .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث (وفاة) سيدة ستينية واصابتين (سيدة وطفل)  ، وجرى اسعافهما إلى المستشفى.

 
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خاص بالوكيل الامن العام : وفاة سيدة بحادث سير في عمان



 




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