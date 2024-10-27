 
الأحد 2024-10-27 07:00 م
 

الامن العام : وفاة سيدة وطفليها بحريق في مخيم الزعتري

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 27-10-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري-   توفيت سيدة عشرينية مع طفليها في مخيم الزعتري مساء اليوم 
اثر حريق كرفان.

اضافة اعلان

 

وبحسب مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم اخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني 
وتم اخلاء الوفيات للطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي وبوشرت التحقيقات.

 
gnews

أحدث الأخبار

قصف عنيف ومتواصل على جباليا شمال غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 180

الزميل عبدالفتاح العموري

أخبار محلية وفاة الزميل عبدالفتاح العموري بحادث سير مؤسف

الزيود يتفقد مشاريع قطاع المياه

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد مشاريع قطاع المياه

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاة سيدة وطفليها بحريق في مخيم الزعتري

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: مقتل 22 جنديا وضابطا خلال الأسبوع الماضي

غزة

فلسطين غوتيريش: محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

الترخيص المتنقل

أخبار محلية اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات



 


الأكثر مشاهدة