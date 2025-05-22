الامن العام : وفاة مواطن اثر مشاجرة بالزرقاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشبت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يوم السبت الماضي الموافق 17 /5 /2025 في منطقة الغويرية نتج عنها اصابة واحدة بأداة حادة اثر خلاف لحظي بحكم الجوار .

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