الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني شرق إربد، ظهر الخميس مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة البارحة بمحافظة إربد. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إن الحريق نتج عنه وفاة شخص ثمانيني وإصابة إثنين آخرين بضيق تنفس .



وبينَّ المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق.