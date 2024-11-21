الامن العام : وفاة واصابات بحريق شقة سكنية في إربد

وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إن الحريق نتج عنه وفاة شخص ثمانيني وإصابة إثنين آخرين بضيق تنفس .
وبينَّ المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق.
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