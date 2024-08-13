الامن العام : وفاتان بحادث تدهور مركبة

الوكيل الإخباري- وقع حادث تدهور صباح اليوم في منطقة الحسينية في محافظة معان (الطريق الصحراوي) .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد عن الحادث وفاتين، تم نقلهما إلى مستشفى معان الحكومي، وبوشرت التحقيقات .