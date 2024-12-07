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الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

الدفاع المدني
الدفاع المدني
السبت، 07-12-2024 01:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  كشف مصدر امني ، السبت، عن وفاة شخصين وأصابة آخر، إثر حريق اندلع داخل منزل في محافظة المفرق.

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان بلاغا امنيا ورد إلى غرفة عمليات شرطة المفرق بإندلاع حريق داخل منزل .

وتابع ان كوادر الدفاع المدني تواجدت بالموقع وتم إخماد الحريق بالكامل حيث جرى إخلاء وفاتين إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف الإصابة إلى مستشفى المفرق الحكومي .

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وأضاف المصدر أنه بوشرت التحقيقات بالحريق. 

 
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