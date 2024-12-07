الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر امني ، السبت، عن وفاة شخصين وأصابة آخر، إثر حريق اندلع داخل منزل في محافظة المفرق.



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان بلاغا امنيا ورد إلى غرفة عمليات شرطة المفرق بإندلاع حريق داخل منزل .



وتابع ان كوادر الدفاع المدني تواجدت بالموقع وتم إخماد الحريق بالكامل حيث جرى إخلاء وفاتين إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف الإصابة إلى مستشفى المفرق الحكومي .

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