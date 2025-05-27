الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة في المفرق

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مصدر امني ان بلاغا ورد إلى مركز أمن سما السرحان بمحافظة المفرق، مساء امس الاثنين، يفيد بالعثور على جثة فتاة ، فتحركت إلى الموقع، وتم الكشف على الجثة وتحويلها إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. اضافة اعلان





وبين المصدر أن التحقيقات الأولية لم تبين وجود أي آثار شد أو عنف على الجثة.