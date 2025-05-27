الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة في المفرق

وبين المصدر أن التحقيقات الأولية لم تبين وجود أي آثار شد أو عنف على الجثة.
-
أخبار متعلقة
-
غرامات وتشديدات على مرتكبي هذه المخالفات في عيد الأضحى .. تفاصيل
-
حالته سيئة .. مواطن يسقط من منزله على ساحة مدرسة بطبربور !
-
صرخة أم تُناشد لإنقاذ ابنها وأحفادها.. الأول عاجز وأبنائه مرضى - صور
-
بعد نشر "الوكيل".. الأمن يُلقي القبض على سارقي مركبة خلال أقل من 24 ساعة
-
أمانة عمان تنفي لـ " موقع الوكيل" شطب مخالفات السير
-
هل هناك فيروس جديد يهدد أطفال الأردن؟ البلبيسي يوضح الحقيقة كاملة
-
فيديو صادم يوثق سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين
-
الأمن العام يحقق بملابسات وفاة حدث في عمان