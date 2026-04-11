السبت 2026-04-11 11:40 م

الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة في اربد

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 11-04-2026 07:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قال مصدر أمني إن بلاغًا ورد مساء يوم أمس إلى غرفة عمليات مديرية شرطة إربد، يفيد بوجود جثة لشخص في منطقة حرثا التابعة للواء بني كنانة.

وأضاف المصدر أنه جرى التحرك الفوري إلى الموقع من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم إخلاء الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.


وأكد المصدر أن التحقيقات بوشرت للوقوف على ملابسات الحادثة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 
 


