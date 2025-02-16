الامن العام يكشف تفاصيل سرقة اموال وهواتف مصلين اثناء صلاة الجمعة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرض عدد من المصلين في مسجد بمنطقة صما في لواء الطيبة غرب إربد لعملية نشل أثناء صلاة الجمعة ، وفق مصدر امني .

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