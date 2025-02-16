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الامن العام يكشف تفاصيل سرقة اموال وهواتف مصلين اثناء صلاة الجمعة

دورية الأمن العام
الامن العام
الأحد، 16-02-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تعرض عدد من المصلين في مسجد بمنطقة صما في لواء الطيبة غرب إربد لعملية نشل أثناء صلاة الجمعة ، وفق مصدر امني .

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 وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري : " سُرق 400 دينار من شخص من جنسية عربية، بالإضافة إلى خمسة أجهزة خلوية".

وأكد المصدر  أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعل، مشيرًا إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
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