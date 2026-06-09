الامن العام يكشف تفاصيل وفاة شخص في جبل عمان فجر اليوم

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مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   توفي شخص فجر الثلاثاء متأثرًا بإصابته التي تعرض لها جراء انهيار جزئي وقع أثناء أعمال هدم في أحد الكراجات بمنطقة جبل عمّان مساء الإثنين، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

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وكان الحادث قد أسفر عن إصابة شخصين خلال تنفيذ أعمال الهدم في الموقع، حيث قامت فرق الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 
 


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