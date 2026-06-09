الامن العام يكشف تفاصيل وفاة شخص في جبل عمان فجر اليوم

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة شخصين خلال تنفيذ أعمال الهدم في الموقع، حيث قامت فرق الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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