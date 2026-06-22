الامن العام يكشف سبب صعود شاب على عمود كهرباء بالبيادر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أحبطت الأجهزة الأمنية، اليوم، محاولة انتحار لشاب بعد صعوده إلى عمود كهرباء في منطقة البيادر بالعاصمة عمّان.

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وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تعاملت مع الحادثة فور ورود البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإنزال الشاب من على العمود الكهربائي دون وقوع إصابات.