الامن العام يكشف سبب صعود شاب على عمود كهرباء بالبيادر

وأضاف المصدر أن الشاب أُقتيد إلى المركز الأمني المختص، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
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