الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر امني ان سبب وفاة المهندس في وزارة المياه والري يعود الى احتشاء عضلة القلب .

اضافة اعلان

وفي وقت سابق قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد عُثر يوم السبت على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري داخل مكتبه.