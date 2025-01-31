الامن العام : 3 وفيات و4 اصابات بحادث تدهور مركبة بالأغوار الجنوبية

11:39 م

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الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - توفي 3 اشخاص واصيب 4 آخرون بحادث تدهور مركبة مساء الجمعة، في منطقة الأغوار الجنوبية. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم نقل الوفيات واسعاف الإصابات الى مستشفى غور الصافي وحالة المصابين متوسطة.