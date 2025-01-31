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الامن العام : 3 وفيات و4 اصابات بحادث تدهور مركبة بالأغوار الجنوبية

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الجمعة، 31-01-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  توفي 3 اشخاص واصيب 4 آخرون بحادث تدهور مركبة مساء الجمعة، في منطقة الأغوار الجنوبية.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم نقل الوفيات واسعاف الإصابات الى مستشفى غور الصافي وحالة المصابين متوسطة.
 
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