الامن العام : 8 اصابات بحادث تدهور باص ينقل طلاب مدرسة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع ظهر اليوم الإثنين حادث تدهور لباص صغير ، في عين الباشا بالقرب من مدرسة صافوط للبنات .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث (8) إصابات متوسطة جميعهم طلاب .

