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الامن العام : 8 اصابات بحادث تدهور باص ينقل طلاب مدرسة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 26-08-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع ظهر اليوم الإثنين حادث تدهور لباص صغير  ، في عين الباشا  بالقرب من مدرسة صافوط للبنات .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري  نتج عن الحادث (8) إصابات متوسطة جميعهم طلاب  .

 

واشار المصدر انه تم تعليل سبب الحادث بمخالفة عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف .

 
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