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الامن : العثور على شاب متوفياً داخل احد محلات الخضار بالرمثا

مديرية الأمن العام
الامن العام
السبت، 24-08-2024 11:52 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم السبت على جثة شاب متوفيا في أحد محلات الخضار قرب مسجد أبي عبيدة في مدينة الرمثا، بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.اضافة اعلان


وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة سبب الوفاة.
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خاص بالوكيل الامن : العثور على شاب متوفياً داخل احد محلات الخضار بالرمثا

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