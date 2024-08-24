الامن : العثور على شاب متوفياً داخل احد محلات الخضار بالرمثا

11:52 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم السبت على جثة شاب متوفيا في أحد محلات الخضار قرب مسجد أبي عبيدة في مدينة الرمثا، بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة سبب الوفاة.