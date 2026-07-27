الامن يكشف سبب الحادث المروع الذي تسبب بوفاة 4 اشخاص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت الدوريات الخارجية أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان السبب النهائي للحادث المروع الذي وقع أمس على الطريق الصحراوي، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين.

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وأوضحت أن هذه المخالفة ترتبط غالباً بالسرعة الزائدة، والانشغال أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان، داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير لتجنب الحوادث.