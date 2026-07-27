الامن يكشف سبب الحادث المروع الذي تسبب بوفاة 4 اشخاص

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبإسناد من الشرطة، تعاملت مع الحادث، حيث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.
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