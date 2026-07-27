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الامن يكشف سبب الحادث المروع الذي تسبب بوفاة 4 اشخاص

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"
الدفاع المدني
 
الإثنين، 27-07-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكدت الدوريات الخارجية أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان السبب النهائي للحادث المروع الذي وقع أمس على الطريق الصحراوي، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين.

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وأوضحت أن هذه المخالفة ترتبط غالباً بالسرعة الزائدة، والانشغال أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان، داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير لتجنب الحوادث.

 

 الى ذلك توفي أربعة أشخاص، وأصيب اثنان آخران، جميعهم من جنسية عربية، امس الأحد، إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة الجرف بمحافظة معان، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبإسناد من الشرطة، تعاملت مع الحادث، حيث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.

 
 


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