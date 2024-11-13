الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث المروع على الطريق الصحراوي اليوم بمخالفة فقدان السيطرة الناتج عن إنفجار الإطار الخلفي اليسار للمركبة من قبل سائق المركبة.

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