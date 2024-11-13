 
الأربعاء 2024-11-13 10:11 م
 

الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على الطريق الصحراوي

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 13-11-2024 08:19 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث المروع  على الطريق الصحراوي اليوم بمخالفة فقدان السيطرة الناتج عن إنفجار الإطار الخلفي اليسار للمركبة من قبل سائق المركبة.

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 اصيب ١٢ شخصاً اثر حادث تدهور باص صغير  على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر الكرك ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

وقال المصدر انه تم اسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك وحالتهم العامه متوسطة .

 
gnews

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