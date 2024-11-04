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الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
الإثنين، 04-11-2024 07:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث المروع  على طريق الزرقاء اليوم بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق مركبة .

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  وقع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق الزرقاء (اشارة خو)  .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 4 اصابات تم اسعافها الى مستشفى الزرقاء الحكومي ووصفت حالتهم مابين المتوسطة وبالغة وفتح تحقيق بالحادث .

 

 
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