الامن يكشف عن سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث المروع على طريق الزرقاء اليوم بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق مركبة .

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