الامن يكشف عن سبب الحادث المروع في اربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث في اربد اليوم بمخالفة المسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ساعة ومخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق احدى المركبات.

اضافة اعلان