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الامن يكشف عن سبب الحادث المروع في اربد

إدارة السير
ادارة السير
الأربعاء، 04-12-2024 04:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه تم تعليل سبب الحادث  في اربد اليوم  بمخالفة المسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ساعة ومخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق احدى المركبات.

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وفي التفاصيل قال المصدر  لموقع الوكيل الاخباري  ان حادث صدم وقع في إربد / بني عبيد / على طريق عجلون صباح اليوم الأربعاء   بين خمس مركبات.

ووفق المصدر نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة واحدة .

 

 
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