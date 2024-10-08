الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء

الوكيل الإخباري- تعرض شخص صباح اليوم الثلاثاء للدهس على أوتوستراد الزرقاء قرب جسر ابو صياح - اختصاص الرصيفة - من قبل الباص السريع.

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ووفقا لما أفاد مصدر "الوكيل الاخباري" فإنه جرى إسعاف المصاب الذي دُهس "مقابل دخلة جت" بالتحديد، إلى المستشفى ولا تعرف حالته حتى اللحظة.