الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء

-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الأمير فيصل يكشف عن الحالة الصحية السيئة لمواطن دهسه الباص السريع
-
دوام المدارس يرفع الطلب على أدوية القمل في الصيدليات
-
"مسيرات المخدرات" من سوريا الى إسرائيل .. ما القصة؟
-
3 إصابات حرجة و6 متوسطة في حريق شقة بإربد
-
تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل
-
عام من الحرب.. الأردن لم يتوقف عن مناصرة غزة والملك الأكثر حضورا وتأثيرا
-
محللان سياسيان لـ برنامج الوكيل: ما يجري صفقة قرن عسكرية ومشروع لتغيير وجه المنطقة - فيديو
-
عريقات لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإبادة بحق الفلسطينيين منذ عام - فيديو