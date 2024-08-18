البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل شخص في شفا بدران

وأضاف الناطق الإعلامي انه واثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق وشكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الانشاء وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا اثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
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