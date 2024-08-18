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البحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل شخص في شفا بدران

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 18-08-2024 04:53 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة شفا بدران حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي انه واثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق وشكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الانشاء وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا اثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
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