البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي

الوكيل الإخباري- أكد عضو مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية الدكتور إبراهيم البدور أن الإرادة السياسية كانت بإجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابات النيابية رغم كل الظروف الصعبة المحيطة في الأردن، في رسالة واضحة تؤكدها المملكة في احترام الاستحقاقات الدستورية.



وقال البدور اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الدولة وعلى رأسها جلالة الملك قدموا ضمانات أثناء مناقشات رؤية التحديث السياسي وهو ما ظهر جليا في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا وأفرزت مجلس نواب جديد له نكهة سياسية وتنوع كبير في ظل انضمام نحو 104 نواب في الأحزاب.



وأضاف أن وجود برلمانيين تحت قبة مجلس النواب ينتمون للأحزاب السياسية سيعمل على التشاركية وتعزيز العمل الجماعي بخلاف ما كان سائدا في المجالس السابقة والتي كان يُنظر فيها إلى النائب على أنه نائب خدمات، في حين أصبح البرلماني اليوم مطالبا بالعمل السياسي وأن يتبنى آراء الحزب المنتمي إليه والتعبير عنه.



وأشار البدور إلى أن المجلس الجديد سيتضمن وجوها جديدة أفرزتها صناديق الاقتراع كما زادت عدد السيدات فيه بالإضافة إلى تمثيل كبير لفئة الشباب أيضا والتي نتطلع من خلال هذه التجربة إلى اكتسابها الخبرة الكافية لتؤهلها لتكون في مقدمة النخب السياسية في المستقبل.



وبيّن أن مجلس النواب الجديد يجب أن يعي المخاطر التي تحيط في الأردن وعليه أن يتوحد لأجل مصلحة المملكة والأردنيين، وأن يعمل على إيصال رسالة للعالم مفادها أن الأردن قوي ودولة موحدة.



وأخيرا دعا البدور الأحزاب التي لم تفلح في الحصول على مقاعد حزبية إلى الاندماج مع بعضها والبقاء في الساحة السياسية لضمان وصولها إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة.

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