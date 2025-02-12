البدور: الملك أظهر حنكة سياسية أمام ترامب .. وموقفنا ثابت وواضح للجميع

الوكيل الإخباري- أشاد عضو مجلس الأعيان الأسبق الدكتور إبراهيم البدور بالحنكة السياسية التي أظهرها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال البدور اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الملك أظهر حنكة سياسية وشجاعة كبيرة أمام ترامب، ورفض جلالته الآراء التي يتبناها ترامب لقطاع غزة من خلال استملاكه وتهجير سكانه إلى الأردن ومصر.



وأضاف أن الملك أوصل رسالة بأن مصلحة الأردن فوق أي اعتبار ولن يتم إيجاد حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، بل أنه يجب التوصل إلى حل يضمن إقامة دولة فلسطينية وعدم تهجير سكان قطاع غزة.



وأشار البدور إلى أن موقف الأردن الذي عبر عنه الملك كان واضحا وثابتا وهو رفض التهجير وتوطين الفلسطينيين، كما أوضح جلالته أن القضية الفلسطينية قضية عربية ولا يجب حصرها على الأردن لهذا يجب الاستماع للرأي العربي الموحد تجاه القضية وموضوع التهجير.



وبيّن أن الملك أوصل رسالة للعالم بأن الأردن سيستقبل 2000 طفل فلسطيني في غزة من المصابين ومرضى السرطان للعلاج في الأردن كحالات إنسانية وليس كموضوع تهجير، لافتا إلى أن الأردن منذ بدء العدوان على القطاع لم يتوقف عن حشد الدعم الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين.



ودعا البدور الأردنيين إلى الوقوف خلف جلالة الملك ودعم موقفه الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن اللحمة الوطنية التي عبر عنها الأردنيين خلال الأيام الماضية أظهرت قوة ومنعة الأردن وصلابة الموقف الشعبي خلف الملك.

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