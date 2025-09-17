الأربعاء 2025-09-17 10:13 ص
 

البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة

ابراهيم البدور
إبراهيم البدور
 
الأربعاء، 17-09-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعث وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور صباح اليوم رسالة نصية إلى جميع موظفي وموظفات وزارة الصحة، عبر فيها عن تقديره لجهودهم وصبرهم في مواجهة ضغوط العمل اليومية.

وجاء في نص الرسالة: "أعزائي موظف/موظفة وزارة الصحة: أعلم حجم الضغوط التي تواجهونها كل يوم، وأقدر تعبكم وصبركم، في يوم التغيير أعدكم أن أكون أقرب لكم ولتحدياتكم، أنتم عائلتي الكبيرة."

اضافة اعلان

 

يشار  ان يوم التغيير هو مبادرة وطنية ينظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الأردن بتاريخ 17 سبتمبر سنويًا، حيث يتعهد العاملون في قطاع الرعاية الصحية بتقديم مبادرات وأنشطة إبداعية لتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والأطفال . 

 


Image1_920251783753837044985.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو الوكيل إشارة المحطة تُطيل انتظار السائقين.. والأمانة توضّح

خم

فيديو الوكيل الأشغال تضبط سارقي مناهل من الشارع بطريقة لا تخطر على البال !

غزة

فلسطين جيش الاحتلال: قصفنا 140 موقعا بغزة خلال 24 ساعة

36

فن ومشاهير منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة

4

فن ومشاهير نوال الزغبي تكشف جوانب طريفة من شخصيتها - فيديو

25

فن ومشاهير توافد فني سوري واسع على نقابة الفنانين بعد قرارات مثيرة للجدل - صور

صورة من الموقع

خاص بالوكيل جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور

قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة

فلسطين قطر تدين العملية البرية للاحتلال بغزة



 
 





الأكثر مشاهدة