البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعث وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور صباح اليوم رسالة نصية إلى جميع موظفي وموظفات وزارة الصحة، عبر فيها عن تقديره لجهودهم وصبرهم في مواجهة ضغوط العمل اليومية.



وجاء في نص الرسالة: "أعزائي موظف/موظفة وزارة الصحة: أعلم حجم الضغوط التي تواجهونها كل يوم، وأقدر تعبكم وصبركم، في يوم التغيير أعدكم أن أكون أقرب لكم ولتحدياتكم، أنتم عائلتي الكبيرة."

يشار ان يوم التغيير هو مبادرة وطنية ينظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الأردن بتاريخ 17 سبتمبر سنويًا، حيث يتعهد العاملون في قطاع الرعاية الصحية بتقديم مبادرات وأنشطة إبداعية لتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والأطفال .