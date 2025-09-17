البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة

وجاء في نص الرسالة: "أعزائي موظف/موظفة وزارة الصحة: أعلم حجم الضغوط التي تواجهونها كل يوم، وأقدر تعبكم وصبركم، في يوم التغيير أعدكم أن أكون أقرب لكم ولتحدياتكم، أنتم عائلتي الكبيرة."
-
