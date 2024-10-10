البريد الأردني: استبدال 70% من بطاقات منتفعي المعونة واستكمال العملية الأسبوع المقبل

وقالت الطيب اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المنتفعين الذين قاموا باستبدال بطاقاتهم بالبطاقات المدفوعة مسبقا قاموا بسحب رواتبهم الشهرية عبرها دون أي مشاكل أو عوائق فنية.
وأضافت أن البطاقات الجديدة بصفر عمولات للسحب أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصراف الآلي، كما تتيح للمنتفعين السحب من خلال مكاتب البريد الأردني بشكل مجاني.
ودعت الطيب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى استبدال البطاقات التي لديهم بأخرى ذكية، علما بأن البطاقات التي بحوزتهم لا تزال تعمل للتسهيل عليهم بسحب رواتبهم.
وبيّنت أن البريد الأردني لا يطلب أي معلومات خاصة بالمنتفعين عبر الهاتف وأن جميع المعاملات تتم داخل مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات وذلك منعا لوقوع المنتفعين في شرك الاحتيال أو النصب.
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