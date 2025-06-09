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البعثة الطبية الأردنية تخلي الحجاج الذين تعرضوا لوعكات صحية - صور

هيئة الإحصاء السعودية: عدد الحجاج من الخارج 1.506.576 يحملون 171 جنسية
الحج
 
الإثنين، 09-06-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   بدأت البعثة الطبية الاردنية بإخلاء الحالات الطبية التي تعرضت لحوادث او وعكات صحية خلال موسم الحج تحت اشراف الدكتور رياض الشياب رئيس البعثة الطبية الاردنية  .

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ومن ضمن الحالات التي تم اخلائها احد الحجاج الذي تعرض لجلطة دماغية اضافة الى طبيب تعرض الى ازمة قلبية .

 

هذا وستعمل البعثة على تأمين الحالات في المستشفيات الاردنية عند الوصول الى ارض الوطن ومتابعتها حتى الشفاء الكامل ، وفق ما اكدت لموقع الوكيل الاخباري .

 

الى ذلك كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، أن حالتين من الحجاج ما تزالان في أحد المستشفيات بالسعودية.


وأضاف أن الوضع الصحي للحالتين مستقر، وهما تحت متابعة مباشرة من قبل البعثة الطبية الأردنية المرافقة.

 

وقدّر عدد الحجاج الأردنيين لموسم الحج الحالي بقرابة 8 آلاف حاج وحاجة، بالإضافة إلى ما يقارب 4500 حاج من مسلمي فلسطيني 1948، وترافقهم بعثة رسمية تضم مرشدين دينيين، وإداريين، وكادرا طبيا وإعلاميا يعمل على متابعة شؤون الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

 

 
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