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البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد

من المصدر
من المصدر
الأحد، 22-09-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري- أكد  رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن الوضع الوبائي بالأردن تجاه فايروس جدري القرود جيد، وأن ليس هناك ما يدعو للقلق الزائد تجاه هذا الفايروس بالأردن.اضافة اعلان


البلبيسي ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان الأردن الآن يقوم بالرصد فقط لمعرفة المصابين لحصر المصابين والكشف عنهم إن وجدوا.

وبين ان المصاب الوحيد المسجل بفايروس جدري القرود تشافى من المرض وأنهى فترة العزل الخاصة به.

وأوضح أن مخالطي المصاب لم تظهر اختباراتهم أي نتيجة إيجابية، وانتهت هذه القصة بسلام.
 
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خاص بالوكيل البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد

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