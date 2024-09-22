البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد

البلبيسي ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان الأردن الآن يقوم بالرصد فقط لمعرفة المصابين لحصر المصابين والكشف عنهم إن وجدوا.
وبين ان المصاب الوحيد المسجل بفايروس جدري القرود تشافى من المرض وأنهى فترة العزل الخاصة به.
وأوضح أن مخالطي المصاب لم تظهر اختباراتهم أي نتيجة إيجابية، وانتهت هذه القصة بسلام.
-
أخبار متعلقة
-
مع دخول الخريف .. "مكافحة الأوبئة" ينصح الأردنيين بأخذ مطعوم الانفلونزا
-
رفع أسعار الدخان يعيد الأردنيين "للف الهيشي" والغليون
-
التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت
-
مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت
-
العثور على "فتى العارضة"
-
مواطن يقتل شقيقتيه في عين الباشا - صور
-
"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)
-
بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة