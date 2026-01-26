البنك المركزي يحذّر من مخاطر استخدام شبكات Wi-Fi المجانية

وأكد البنك، في تنبيه توعوي، ضرورة توخّي الحذر عند الاتصال بهذه الشبكات، مشددًا على أهمية عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو الأرقام السرية، أثناء استخدامها.
وأوضح أن شبكات Wi-Fi العامة قد تكون عرضة للاختراق أو الاستغلال من قبل جهات غير موثوقة، ما قد يعرّض المستخدمين لعمليات احتيال إلكتروني أو سرقة بيانات، داعيًا المواطنين إلى استخدام شبكات آمنة ومعتمدة، وتفعيل وسائل الحماية الإلكترونية عند تصفح الإنترنت.
