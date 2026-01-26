البنك المركزي يحذّر من مخاطر استخدام شبكات Wi-Fi المجانية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّر البنك المركزي الأردني المواطنين من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) المجانية، لما قد تشكّله من تهديدات على أمن المعلومات والبيانات الشخصية والمالية.

وأكد البنك، في تنبيه توعوي، ضرورة توخّي الحذر عند الاتصال بهذه الشبكات، مشددًا على أهمية عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو الأرقام السرية، أثناء استخدامها.