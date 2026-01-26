الثلاثاء 2026-01-27 12:40 ص

البنك المركزي يحذّر من مخاطر استخدام شبكات Wi-Fi المجانية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 26-01-2026 11:14 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّر البنك المركزي الأردني المواطنين من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية (Wi-Fi) المجانية، لما قد تشكّله من تهديدات على أمن المعلومات والبيانات الشخصية والمالية.

اضافة اعلان


وأكد البنك، في تنبيه توعوي، ضرورة توخّي الحذر عند الاتصال بهذه الشبكات، مشددًا على أهمية عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو الأرقام السرية، أثناء استخدامها.


وأوضح أن شبكات Wi-Fi العامة قد تكون عرضة للاختراق أو الاستغلال من قبل جهات غير موثوقة، ما قد يعرّض المستخدمين لعمليات احتيال إلكتروني أو سرقة بيانات، داعيًا المواطنين إلى استخدام شبكات آمنة ومعتمدة، وتفعيل وسائل الحماية الإلكترونية عند تصفح الإنترنت.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

علما ايران والولايات المتحدة

عربي ودولي رويترز: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

عربي ودولي إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس

البنك المركزي الأردني

خاص بالوكيل البنك المركزي يحذّر من مخاطر استخدام شبكات Wi-Fi المجانية

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

عربي ودولي إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

غزة

فلسطين تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

عالم من الجفاف والحرية: العناية الفائقة لطفلك مع حفاضات بريما على ترنديول بخصومات فائقة

طب وصحة عالم من الجفاف والحرية: العناية الفائقة لطفلك مع حفاضات بريما على ترنديول بخصومات فائقة



 






الأكثر مشاهدة