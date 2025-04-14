التربية: إعلان أرقام الجلوس بداية أيار.. وامتحانات التوجيهي 2007 ورقيا

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور محمد شحادة، مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستعلن أرقام الجلوس لمشتركي طلبة امتحان الثانوية العامة لعام 2025 مطلع أيار المقبل. اضافة اعلان





وقال شحادة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستعلن أرقام الجلوس للطلبة المسجلين عبر رابط إلكتروني ليتسنى للطلبة الاطلاع على المباحث التي سجلوا بها ومكان قاعة الامتحان.



وأضاف أن عدد المشتركين للامتحان العام للتوجيهي سيتضح يوم الخميس المقبل، وذلك لأن الطلبة الذين سجلوا ليسوا فقط على مقاعد الدراسة بل هناك طلبة الدراسة الخاصة الذين سجلوا عبر مديريات التربية.



وأشار شحادة إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأسبوع جدول امتحانات الصف الحادي عشر لطلبة جيل 2008، وهي المباحث المشتركة (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) حيث سيتقدمون للامتحان في 4 مواد خلال الفترة 31 تموز ولغاية نهاية الأسبوع الأول من شهر آب 2025.



وبيّن أن الامتحانات لجيل 2007 ستكون ورقيا وليست محوسبة، علما بأن الوزارة تتطلع لحوسبة جميع الامتحانات في المستقبل ويجري العمل على تجهيز القاعات بالأجهزة اللازمة وكذلك إعداد الأسئلة عبر بنوك الأسئلة.



وكان انتهى مساء الأربعاء 9 نيسان الجاري، التسجيل في امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي"، على أن يكون أول أيام الامتحانات سيبدأ الخميس 19 حزيران، وتختتم الخميس 10 تموز 2025.