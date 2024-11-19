التربية: الإعلان عن أرقام بطاقات الجلوس لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أنه سيتم الإعلان عن أرقام بطاقات الجلوس لمشتركي طلبة امتحان الثانوية العامة / الامتحان التكميلي في موعد أقصاه الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وقال شحادة اليوم الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم الإعلان عن رابط عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلبة من معرفة أرقام الجلوس، حيث سيطلب من الطالب إدخال بياناته مثل رقمه الوطني وتاريخ ميلاده للحصول على رقم الجلوس الخاص به.



وأضاف أن توزيع البطاقات الورقية لأرقام الجلوس سيكون داخل القاعات في أول يوم امتحانات.



وأشار شحادة إلى أن الإجراءات العامة للدورة التكميلية ستكون كما كانت في الامتحان العام ولا تغيير عليها وخاصة على نمط الأسئلة والمواد الدراسية المقررة للطلبة.



يذكر أن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي ستبدأ في يوم الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.