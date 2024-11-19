 
الثلاثاء 2024-11-19 03:37 م
 

التربية: الإعلان عن أرقام بطاقات الجلوس لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:12 م
الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أنه سيتم الإعلان عن أرقام بطاقات الجلوس لمشتركي طلبة امتحان الثانوية العامة / الامتحان التكميلي في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال شحادة اليوم الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم الإعلان عن رابط عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلبة من معرفة أرقام الجلوس، حيث سيطلب من الطالب إدخال بياناته مثل رقمه الوطني وتاريخ ميلاده للحصول على رقم الجلوس الخاص به.

وأضاف أن توزيع البطاقات الورقية لأرقام الجلوس سيكون داخل القاعات في أول يوم امتحانات.

وأشار شحادة إلى أن الإجراءات العامة للدورة التكميلية ستكون كما كانت في الامتحان العام ولا تغيير عليها وخاصة على نمط الأسئلة والمواد الدراسية المقررة للطلبة.

يذكر أن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي ستبدأ في يوم الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اليوم الوظيفي في الكرك

أخبار محلية "العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل

مركز حدود العمري

خاص بالوكيل تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية ورشة توعوية في "تنظيم النقل البري" حول الأمن السيبراني

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

تعبيرية

تكنولوجيا نظريات متضاربة حول الوعي الاصطناعي.. هل تشعر الروبوتات بالألم؟

رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب دائم النواب

شؤون برلمانية أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

تعبيرية

طب وصحة بخاخ أنفي قد يحد من تطور الزهايمر بدرجة كبيرة

تعبيرية

منوعات فك لغز اختفاء زوجين في جبال المغرب



 


الأكثر مشاهدة