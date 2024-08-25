التربية: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية نهاية الأسبوع الحالي

أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، اليوم الأحد، إن الوزارة على وشك الانتهاء من تسليم جميع الكتب المدرسية.
وقالت الشخاترة لـ "الوكيل الإخباري" انها تتوقع الانتهاء من توزيع جميع الكتب على المديريات مع نهاية الأسبوع الحالي.
وبينت أن الكتب التي لم توزع هي من المناهج المطورة ، مضيفة أن النسخ الإلكترونية لهذه المناهج موجودة على موقع الوزارة.
وحول وجود تأخير بتسليم الكتب المدرسية لطلبة الأول ثانوي بينت أن جميع المباحث تم تطويرها حتى تتوائم مع نظام الثانوية العامة الجديد.
وأضافت أن هناك كتبا مطورة بالمرحلة الأساسية، مثل كتب اللغة العربية وكتب اللغة الإنجليزية والتربية المهنية والمهارات الرقمية.
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