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التربية: الحصة الأولى تبدأ الساعة الثامنة ولمدة 45 دقيقة

طلاب داخل غرفة صفية
طلاب داخل غرفة صفية




 

السبت، 17-08-2024 11:02 ص
الوكيل الإخباري- كشف تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم أن موعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة يبدأ في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 45 دقيقة.

ووفق التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن موعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترتين سيبدأ في تمام السابعة صباحا على أن تكون مدة الحصة 40 دقيقة.

وأوضح أن الحصة الأولى للفترة المسائية في مدارس الفترتين تبدأ في الساعة 12.30.

ويستأنف طلبة المدارس الحكومية غدا الأحد 18 آب، الدوام المدرسي وذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية، فيما يستأنف طلبة المدارس الخاصة دوامهم في 1 أيلول المقبل.
gnews

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