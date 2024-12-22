التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك اليوم

وأوضحت شخاترة لـ"الوكيل الاخباري" أن سبب تأخر صرف رواتب المعلمين المعينين بعد تاريخ 1 / 8 / 2024 هو تأخر صدور تعليمات التحليل الكمي الجديدة لموظفي القطاع العام والتي صدرت بتاريخ 17 / 11 / 2024 في الجريدة الرسمية .
وأشارت أن رواتب المعلمين الجدد ستحول كاملة عن أشهر 8 و9 و10 و11 دفعة واحدة وستحول إلى البنوك اليوم مع راتب شهر 12 الحالي.
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