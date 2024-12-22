التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك اليوم

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة تحويل رواتب جميع المعلمين الجُدد والبالغ عددهم نحو 2500 معلم ومعلمة إلى البنوك اليوم مع رواتب شهر 12 الحالي.

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وأوضحت شخاترة لـ"الوكيل الاخباري" أن سبب تأخر صرف رواتب المعلمين المعينين بعد تاريخ 1 / 8 / 2024 هو تأخر صدور تعليمات التحليل الكمي الجديدة لموظفي القطاع العام والتي صدرت بتاريخ 17 / 11 / 2024 في الجريدة الرسمية .