 
الأربعاء 2025-01-08 02:09 م
 

التربية ترجح اعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي مطلع الشهر المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

رجحت وزارة التربية والتعليم اعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2024 في الثلث الأول من الشهر القادم، وفق مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

اضافة اعلان


وقال شحادة لـ "الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات في 13 مركز تصحيح وبمشاركة 2885 مصحح، ويجري الآن تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركز وبمشاركة 2666 مصححا، فيما يجري تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها أولا بأول وضمن مراحل متعددة قد تزيد عن 12 مرحلة تضمن دقة النتائج بنسبة 100%.


وأشار إلى ضبط  298 مخالفة حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، جاءت عقوباتها على النحو الآتي: (17) إلغاء مبحث، و(21) إلغاء دورة امتحانية، (260) إلغاء دورتين امتحانيتين.


يذكر أن امتحانات الدورة التكميلية لعام 2024 ستنتهي في 13 كانون الثاني المقبل.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي خامنئي: أمريكا فشلت في إيران وتحاول تعويض إخفاقها

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على طريق المطار

تعبيرية

طب وصحة إذا كنت تعاني من هذه الأعراض راجع الطبيب فوراً

سلطنة عمان

أخبار محلية وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك

دمشق

أخبار محلية حقيقة تقديم مساعدات مالية للعائدين من الأردن إلى سوريا

تعبيرية

منوعات أجهزة كهربائية ترفع قيمة الفاتورة بشكل كبير .. احترس

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار

جانب من اللقاء

أخبار محلية مدير هيئة النقل البري يلتقي طلبة الجامعات ومشغلي الخطوط في سحاب



 




الأكثر مشاهدة