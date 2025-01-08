التربية ترجح اعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي مطلع الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

رجحت وزارة التربية والتعليم اعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2024 في الثلث الأول من الشهر القادم، وفق مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

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وقال شحادة لـ "الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات في 13 مركز تصحيح وبمشاركة 2885 مصحح، ويجري الآن تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركز وبمشاركة 2666 مصححا، فيما يجري تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها أولا بأول وضمن مراحل متعددة قد تزيد عن 12 مرحلة تضمن دقة النتائج بنسبة 100%.



وأشار إلى ضبط 298 مخالفة حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، جاءت عقوباتها على النحو الآتي: (17) إلغاء مبحث، و(21) إلغاء دورة امتحانية، (260) إلغاء دورتين امتحانيتين.