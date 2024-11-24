التربية: تعطيل طلبة المدارس بسبب الحالة الجوية عائد لمدراء التربية

03:16 م

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الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة بأن الوزارة تتابع حالة الطقس التي تؤثر على المملكة . اضافة اعلان





وبين العجارمة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة إذا ارتأت أن الأجواء الماطرة تتطلب عطلة طلبة المدارس ستقوم بالإعلان عنه رسمياً .



ونوّه إلى أن الوزارة فوضت مدراء التربية بأخذ قرار عطلة طلبة المدارس في الأحوال الجوية الصعبة وفقاً للحالة الجوية في كل مديرية بالمحافظات.



وتشهد المملكة منخفضاً جوياً وأمطار في مناطق المملكة ، ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى غد الإثنين ، حيث أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تنخفض غداً الإثنين مع فرص لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الغربية