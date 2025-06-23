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التربية تُعلق على امتحان الانجليزي وتوجه رسالة صارمة بشأن التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 23-06-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات عدم صحة الاوراق الامتحانية التي يتم تداولها لامتحان اللغة الإنجليزية لطلبة التوجيهي اليوم .اضافة اعلان


واكد الحياصات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة لن تسمح بالتشويش على الطلبة وعلى سلامة سير الامتحانات .

واهاب الحياصات بالطلبة بعدم الالتفات للشائعات مؤكداً اتخاذ الوزارة كافة اجراءاتها المحكمة لضبط الامتحان العام .

وقالت الحياصات :  " نُلاحظ للأسف تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج امتحانية مزيفة ومعلومات مغلوطة، تهدف للتشويش على الطلبة وبث القلق بينهم وأولياء الأمور"

 واضاف الحياصات : "نؤكد أن جميع الأوراق التي تنشر مزيفة ولا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حملات تضليل، وتشويش للطلبة ووزارة التربية والتعليم لن تسمح بالتشويش على ابنائها الطلبة كما انها لن تسمح أبداً وبأي حال من الاحوال بالتشكيك بقدرتها على إدارة الامتحانات بكفاءة ونزاهة.

"فالوزارة لديها اجراءات محكمة جدا تمنع خروج الورقة قبل الامتحان، ايضا هناك فريق يرصد كل ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل وخلال وبعد الامتحان لملاحقة مروجي الغش، والوزارة اخذت  على عاتقها توفير البيئة الامتحانية الملائمة لابنائنا الطلبة لذلك لن تتساهل مع مروجي هذه الشائعات.واضافت الوزراة "

" نوجه رسالة لابنائنا الطلبة بانهم بذلوا قصارى جهدهم للوصول للامتحان، وحان الوقت لقطف ثمار هذه الجهود، وبات الفرح قريب وباب مستقبلكم المشرق اقرب، لذلك ندعوكم لاستثمار أوقاتكم بالدراسة وعدم إضاعة الوقت على الادعاءات الكاذبة، ومتابعة الشائعات التي من شأنها تضليلكم وزرع التوتر بدواخلكم".
 
gnews

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