التربية تعلن عن آلية جديدة لصرف مستحقات المكرمة الملكية

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمكرمة الملكية لأبناء المعلمين للفصل الصيفي عن شهرين بعدما كانت عن شهر واحد.