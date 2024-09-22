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التربية تعلن عن آلية جديدة لصرف مستحقات المكرمة الملكية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 11:03 ص

الوكيل الإخباري-  تيماء عبيدات

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كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه سيتم صرف المستحقات المالية  للمكرمة الملكية لأبناء المعلمين للفصل الصيفي عن شهرين بعدما كانت عن شهر واحد.


وقال المصدر لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيتم صرف 40 دينارا لطلبة مكرمة المعلمين عن الفصل الصيفي لأول مرة ، مشيرا الى انه يتم الصرف عادة عن شهر  واحد فقط مبلغ 20 دينارا.


وحول صرف المستحقات المالية   للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين "للفصل الثاني" اكد ان الوزارة بانتظار توفر المخصصات للمباشرة بصرفها لمستحقيها.

وأشار إلى أن الوزارة ستدعو الطلبة لاستلام مستحقاتهم المالية فور جاهزيتها وستعلن عن ذلك من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان قد طالب عدد من الطلبة بتأخر صرف مستحقات مكرمة المعلمين عن الفصل الثاني .

 
gnews

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