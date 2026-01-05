التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، إن عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي التكميلي” مستمرة، موضحًا أنها قد تستغرق ما بين 20 إلى 30 يومًا من تاريخ آخر جلسة امتحانية.



وكشف شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "برنامج الوكيل" أن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدورة الحالية سيكون خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

