التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

وكشف شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "برنامج الوكيل" أن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدورة الحالية سيكون خلال النصف الأول من الشهر المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين
-
التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة
-
بلدية الرصيفة: محاسبة موظفين بعد رمي أكياس نفايات داخل سيل الزرقاء
-
طبيب أردني يحذر من إشارات ما قبل الاختناق بوسائل التدفئة في المنازل
-
الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك
-
سيول في سوق مؤتة تعيق حركة المركبات والمشاة - فيديو
-
وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي
-
بلدية الكرك: انهيار جبلي يغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة القديمة والأغوار