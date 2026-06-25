التربية تكشف عن أساليب غش مبتكرة بامتحان التوجيهي تم كشفها

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، إن نسبة مخالفات الغش في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لا تتجاوز 1% من إجمالي الطلبة، مؤكداً أن الوزارة تتخذ إجراءات رقابية مشددة للحد من الظاهرة.



وأوضح، خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر"راديو هلا"، أن تعليمات الامتحان والعقوبات المترتبة على مخالفاتها معلنة في مراكز الامتحانات، بهدف توعية الطلبة وتجنب تعرضهم لأي عقوبات.



وأشار إلى أن الوزارة تعتمد إجراءات تفتيش يدوية وإلكترونية، إضافة إلى استخدام أجهزة تشويش، كما جرى مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب تطبيقات التراسل خلال الامتحانات، مؤكداً أن حالات الغش تبقى محدودة.





وأضاف أن أساليب الغش تتطور بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت خلال الدورة الماضية حالات استخدمت وسائل تقنية دقيقة، من بينها طالب حضر إلى الامتحان مرتدياً جبيرة أخفى داخلها كاميرا صغيرة لتصوير ورقة الأسئلة، فيما أخفى طالب آخر كاميرا دقيقة داخل أزرار قميصه للغرض ذاته. وأكد أن هذه المحاولات تم كشفها، وأن الوزارة تعمم جميع أساليب الغش التي يتم ضبطها على اللجان والمراقبين لتعزيز إجراءات الرقابة ومنع تكرارها.



ودعا شحادة إلى عدم الالتفات للإشاعات المتعلقة بتسريب أسئلة الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة تمنع فتح أوراق الأسئلة قبل الموعد المحدد.



وبيّن أن الوزارة ضبطت خلال الدورة الماضية 11 طالباً تمكنوا من تصوير ورقة الامتحان وإخراجها خارج القاعة، مؤكداً أنه تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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