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وضع جدول الامتحان في تشرين أول المقبل

"التربية": "تكميلي التوجيهي" نهاية 12.. والتسجيل الشهر المقبل

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 12-09-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة ان الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" سيقام في نهاية شهر 12 "كانون الأول" المقبل، وينتهي في نصف شهر 1 "كانون الثاني" من العام المقبل 2025.

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شحادة وردا على استفسارات "الوكيل الاخباري" كشف ان التسجيل للامتحان التكميلي سيبدأ في شهر  10 "تشرين أول" المقبل.

 

وأوضح ان جدول الامتحانات سيوضع في شهر 10، وعند صدوره سيتم تحديد الموعد الدقيق لبدء الامتحان التكميلي في شهر 12.

 
gnews

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