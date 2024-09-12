"التربية": "تكميلي التوجيهي" نهاية 12.. والتسجيل الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة ان الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" سيقام في نهاية شهر 12 "كانون الأول" المقبل، وينتهي في نصف شهر 1 "كانون الثاني" من العام المقبل 2025.

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شحادة وردا على استفسارات "الوكيل الاخباري" كشف ان التسجيل للامتحان التكميلي سيبدأ في شهر 10 "تشرين أول" المقبل.