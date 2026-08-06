الخميس 2026-08-06 12:34 م

التربية تنفي تأجيل العام الدراسي وهذا موعد دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 06-08-2026 12:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفت وزارة التربية والتعليم، على لسان الناطق الإعلامي باسمها محمود الحياصات، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026-2027.

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وأكد الحياصات أن التقويم المدرسي المعتمد لا يزال قائماً دون أي تعديل، مشدداً على أن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يطرأ عليه أي تغيير.


وأوضح أن التقويم يشمل جميع المدارس في المملكة، بما فيها المدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، والمدارس الخاصة، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

 وجدد  التأكيد على مواعيد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027 للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

ووفقا للتقويم ، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.

 
 


gnews

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