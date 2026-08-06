التربية تنفي تأجيل العام الدراسي وهذا موعد دوام المدارس

وأوضح أن التقويم يشمل جميع المدارس في المملكة، بما فيها المدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، والمدارس الخاصة، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقا للتقويم ، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.
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