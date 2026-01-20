الثلاثاء 2026-01-20 09:08 م

التربية تنفي تأجيل دوام المدارس الحكومية أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية
مدارس
 
الثلاثاء، 20-01-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نفى مصدر مطلع صحة ما يتم تداوله بشأن تأجيل دوام المدارس الحكومية إلى تاريخ 1/2/2026 أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي خلال الفصل الدراسي الحالي.

اضافة اعلان


وأكد المصدر أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه مطالبة وردت ضمن مذكرة نيابية تبناها كل من النائب حسن الرياطي والنائب لبنى النمورة، وتم توجيهها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.


وأوضح أن المذكرة تضمنت اقتراحًا بتأجيل بدء الدوام المدرسي في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة، وذلك بهدف توحيد التقويم المدرسي بين مختلف القطاعات التعليمية، مشددًا على أنه لم يصدر  أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

بنك تنمية المدن والقرى

أخبار محلية مدير بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية

الأمم المتحدة

عربي ودولي السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

أخبار محلية بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

أخبار محلية أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي



 






الأكثر مشاهدة