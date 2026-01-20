التربية تنفي تأجيل دوام المدارس الحكومية أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه مطالبة وردت ضمن مذكرة نيابية تبناها كل من النائب حسن الرياطي والنائب لبنى النمورة، وتم توجيهها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وأوضح أن المذكرة تضمنت اقتراحًا بتأجيل بدء الدوام المدرسي في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة، وذلك بهدف توحيد التقويم المدرسي بين مختلف القطاعات التعليمية، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
