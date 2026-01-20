التربية تنفي تأجيل دوام المدارس الحكومية أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع صحة ما يتم تداوله بشأن تأجيل دوام المدارس الحكومية إلى تاريخ 1/2/2026 أو إلغاء برنامج الفاقد التعليمي خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه مطالبة وردت ضمن مذكرة نيابية تبناها كل من النائب حسن الرياطي والنائب لبنى النمورة، وتم توجيهها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.