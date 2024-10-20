التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم العمري لـ "الوكيل الاخباري" إن هذا القرار غير صحيح مؤكدا ان لجنة التخطيط لم تجتمع منذ شهر.
وكان قد اشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان وزير التربية اتخذ قرار بإحالة كل من أتم ال 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه.
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