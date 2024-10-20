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التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 20-10-2024 10:11 ص

 الوكيل الإخباري-     نفت وزارة التربية والتعليم ما يشاع حول قرار وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة بإحالة كل من أتم ال 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الوزارة عاصم العمري لـ "الوكيل الاخباري" إن هذا القرار غير صحيح مؤكدا ان  لجنة التخطيط  لم تجتمع منذ شهر.


وكان قد اشيع  عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان وزير التربية اتخذ قرار بإحالة كل من أتم ال 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه.

 
gnews

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