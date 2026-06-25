التربية توضح آلية توزيع أسئلة امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، إن الوزارة استكملت جميع الإجراءات اللوجستية والفنية والإدارية اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة ، مؤكداً جاهزية الوزارة لضمان سير الامتحانات بكفاءة.



وأوضح، خلال لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن نحو 126 ألف طالب وطالبة سيتقدمون اليوم لامتحان مبحث التربية الإسلامية عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما تستمر جلسات الامتحانات حتى 18 تموز المقبل، موزعة على 11 يوماً امتحانياً، منها 7 أيام تعقد فيها جلستان صباحية ومسائية.



وأشار إلى تخصيص 790 مركزاً امتحانياً تضم نحو 1900 قاعة، بإشراف 29 ألفاً من الكوادر التربوية المدربة لإدارة الامتحانات.



وبيّن أن الوزارة تنسق مع عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية لتأمين نقل وحماية أوراق الأسئلة، إلى جانب وجود نقاط أمنية أمام مراكز الامتحانات، فضلاً عن تعاون الدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد الرقمي.



وأكد شحادة أن القاعات الامتحانية جُهزت بالمقاعد المناسبة، ووسائل التهوية من مكيفات أو مراوح، إضافة إلى توفير المياه الباردة والقرطاسية، لافتاً إلى وجود غرفتي عمليات في مركز الوزارة و42 غرفة عمليات في مديريات التربية والتعليم لاستقبال الملاحظات ومعالجتها.



وأضاف أن الوزارة خصصت قاعات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأخرى في مركز الحسين للسرطان، إلى جانب توفير الترتيبات اللازمة لنحو 600 طالب من ذوي الإعاقة، بما يضمن أداءهم الامتحانات في ظروف مناسبة.



ودعا الطلبة إلى الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، مشيراً إلى توجيه مديري القاعات للتعامل مع الطلبة بروح أسرية، كما دعا أولياء الأمور إلى عدم التجمهر أمام مراكز الامتحانات.



وأكد أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي ولن تتضمن أي مفاجآت، داعياً الطلبة إلى التركيز على الكتب المدرسية وعدم الاعتماد على الملخصات أو المكثفات.



وأوضح أن الامتحانات تُعد وفق جداول المواصفات، بحيث تتضمن 40% أسئلة سهلة، و40% متوسطة، و20% لقياس مهارات التفكير العليا كحد أقصى.



وأشار إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد لا تعتمد على الحظ، وإنما تقيس قدرات الطلبة وتغطي عدداً أكبر من مخرجات التعلم.



وبيّن أن طلبة المسار الأكاديمي من جيل 2008 سيتقدمون هذا العام لأربعة مباحث تخصصية بأسئلة اختيار من متعدد، فيما ستكون أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن للطلبة المعيدين من نوع الاختيار من متعدد بالكامل، بينما تتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية 30% أسئلة إنشائية.



وأضاف أن امتحانات طلبة المسار التقني ستتضمن 70% أسئلة اختيار من متعدد و30% أسئلة إنشائية في مبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

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