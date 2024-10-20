التربية توضح بشأن اعتداء والدة طالبة على موظفة في احد مدارس عمان

11:06 ص

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الوكيل الإخباري- اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري ان الوزارة ترفض اي اعتداء على كوادرها ولا تسمح بأي تجاوزات بحقهم. اضافة اعلان





وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" ان واقعة اعتداء والدة طالبة على مراسلة في احدى مدارس لواء الجامعة في منطقة تلاع العلي مرفوضة وذلك لان المراسلة كانت تقوم بواجبها.



وبين انه تم تقديم شكوى في المركز الأمني واحالة الملف للقضاء مشيرا إلى ان من المقرر وصول الوزارة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمستخدمة اليوم.



وكانت قد قامت والدة طالبة بطرح مراسلة مدرسة على الأرض وضربها بعد منعها من دخول المدرسة في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان.