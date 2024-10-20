 
الأحد 2024-10-20 12:57 م
 
 

التربية توضح بشأن اعتداء والدة طالبة على موظفة في احد مدارس عمان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 20-10-2024 11:06 ص
الوكيل الإخباري-  اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري ان الوزارة ترفض اي اعتداء على  كوادرها ولا تسمح بأي تجاوزات بحقهم.اضافة اعلان


وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" ان واقعة اعتداء والدة طالبة على مراسلة في احدى مدارس لواء الجامعة في منطقة  تلاع العلي مرفوضة وذلك لان المراسلة كانت تقوم بواجبها.

وبين انه تم تقديم شكوى في المركز الأمني واحالة الملف للقضاء مشيرا إلى ان من المقرر وصول الوزارة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمستخدمة اليوم.

وكانت قد قامت والدة طالبة بطرح مراسلة مدرسة  على الأرض  وضربها بعد منعها من دخول المدرسة في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اقتحام قوات الاحتلال للحرم القدسي

أخبار محلية الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

شعار الاتحاد

أخبار محلية اتحاد العمال: مواقف جلالة الملك كشفت زيف الرواية الصهيونية

غه

اقتصاد محلي 52 شركة تحصل على دعم بقيمة 50 ألف دينار ضمن برنامج تسريع الصادرات

تعبيرية

أخبار محلية التربية تحدد موعد صرف مستحقات مدراء المدارس عن الدوام الصيفي

بنك الأردن

أخبار الشركات بنك الأردن يحصد جائزة أفضل بنك في التمرين الوطني للأمن السيبراني للمؤسسات المالية لعام 2024

تعبيرية

أخبار محلية بنسبة 1.2% .. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة

من الأرشيف / وسائل إعلام

فلسطين رغم التنسيق مع الاحتلال .. منظمة "أوكسفام" تشيع 5 من مهندسيها بغزة

بلدية مادبا

أخبار محلية 40% حصة المشاريع التنموية من ميزانية مادبا للعام الجديد



 


الأكثر مشاهدة