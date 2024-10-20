التربية توضح بشأن اعتداء والدة طالبة على موظفة في احد مدارس عمان

وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" ان واقعة اعتداء والدة طالبة على مراسلة في احدى مدارس لواء الجامعة في منطقة تلاع العلي مرفوضة وذلك لان المراسلة كانت تقوم بواجبها.
وبين انه تم تقديم شكوى في المركز الأمني واحالة الملف للقضاء مشيرا إلى ان من المقرر وصول الوزارة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمستخدمة اليوم.
وكانت قد قامت والدة طالبة بطرح مراسلة مدرسة على الأرض وضربها بعد منعها من دخول المدرسة في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد
-
بعد تسجيل حالة كوليرا في لبنان .. الأوبئة: لا حاجة لفحص الأردنيين القادمين
-
بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين
-
اشتعال مركبة على طريق المطار
-
توقيف معتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين
-
وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول
-
الاعتداء على طبيب في مستشفى الأمير حسين بالبقعة
-
10-8 دنانير أجرة "فريط" الزيتون يومياً