التربية توضح بشأن صرف رواتب معلمي الإضافي لمدارس السوريين

وقال الحمران لـ "الوكيل الاخباري" انه سيتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب لمعلمي الإضافي لمدارس السوريين من خلال صفحات الوزارة ووسائل الاعلام.
و اشتكى عدد من معلمي الإضافي لمدارس السوريين من تأخر صرف الرواتب عن شهري آب وأيلول بالرغم من صرفها في موعدها المحدد لمعلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال .
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