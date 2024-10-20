التربية توضح بشأن صرف رواتب معلمي الإضافي لمدارس السوريين

12:58 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران انه الوزارة ستحدد موعد صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين غدا أو بعد غد. اضافة اعلان





وقال الحمران لـ "الوكيل الاخباري" انه سيتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب لمعلمي الإضافي لمدارس السوريين من خلال صفحات الوزارة ووسائل الاعلام.



و اشتكى عدد من معلمي الإضافي لمدارس السوريين من تأخر صرف الرواتب عن شهري آب وأيلول بالرغم من صرفها في موعدها المحدد لمعلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال .