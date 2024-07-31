التربية توضح بشأن قرار تأنيث مدارس في لواء ماركا

وقال الهواري عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" إن الوزارة عملت على تأنيث الكادر التدريسي وابقاء الطلبة الذكور في نفس المدرسة .
وأضاف أن الوزارة نقلت الصفوف الخامس والسادس إلى مدرسة المعتصم الثانوية للبنين والتي تبعد عن مدرسة سعد بن ابي وقاص حوالي 1 كم.
وأشار إلى ان المدارس المخصصة من الصف الأول إلى الصف الثالث عددها 8 مدارس وأن المدارس المخصصة للتدريس من الصف الاول للصف الرابع عددها 8 مدارس والمدارس ومن الصف الاول إلى الصف الخامس عددها 20 مدرسة في عموم المملكة.
وبين انه تم اختيار 16 مدرسة كفئة من الصف الاول إلى الصف الرابع بتأنيث الكادر التدريسي بالتوافق مع مديرية التربية والتعليم في لواء ماركا.
وكان قد وصل برنامج الوكيل عدد من الشكاوى والملاحظات بنقل الطلبة الذكور من مدرس سعد بن ابي وقاص إلى مدارس تبعد عن أماكن سكنهم.
-
اقرأ أيضاً
-
الطاقة: ضبط 24 مخالفة لمحطات شحن كهربائية في النصف الأول من العام
-
لماذا تقع الأخطاء في المخالفات الغيابية ؟ .. مدير السير يجيب - فيديو
-
اجراءات وقائية في المناطق المفتوحة والهواء وأماكن تكاثر البعوض لمكافحة حمى غرب النيل
-
مكافحة الاوبئة : هذه البعوضة التي تنقل حمى النيل الغربي فقط وهذه اعراض المرض - فيديو
-
سويدان: أجهزة جديدة لقياس نسبة الإزاحة في المباني