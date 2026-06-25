التربية: توقع إعلان نتائج التوجيهي بالنصف الأول من آب المقبل حسب الخطة الزمنية

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، إن نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) من المتوقع إعلانها خلال النصف الأول من شهر آب المقبل، وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن إعلان النتائج يحتاج ما بين 20 إلى 30 يوماً بعد انتهاء آخر امتحان، مشيراً إلى أن إجراءات تصحيح الامتحانات تبدأ منذ اليوم الأول للامتحانات، ولا تنتظر انتهاء آخر جلسة امتحانية.



وأضاف أن الوزارة تعتمد نوعين من التصحيح، الأول إلكتروني باستخدام الماسح الضوئي، والثاني من خلال تصحيح أوراق الامتحانات وفق الإجراءات المعتمدة.

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