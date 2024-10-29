 
الثلاثاء 2024-10-29 09:21 ص
 

التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:05 ص

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات 

كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان


وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين عن شهري 8 و9 إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.

واشتكى عدد من معلمي الإضافي لمدارس السوريين من تأخر صرف الرواتب عن شهري آب وأيلول بالرغم من صرفها في موعدها المحدد لمعلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات دولة عربية تصنع سيارة كل دقيقة!

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس

فلسطين الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا"

ت

عربي ودولي ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي

ترامب وهاريس

عربي ودولي الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية

أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

تعبيرية

أخبار محلية ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

ا

عربي ودولي وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا



 


الأكثر مشاهدة