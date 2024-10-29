التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين اليوم الثلاثاء.
وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تحويل المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين عن شهري 8 و9 إلى البنوك وسيتم دعوة المعلمين إلى استلامها.
واشتكى عدد من معلمي الإضافي لمدارس السوريين من تأخر صرف الرواتب عن شهري آب وأيلول بالرغم من صرفها في موعدها المحدد لمعلمي الإضافي في مدارس الأردنيين والمخيمات ورياض الأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة بالشارع العام في عمان
-
الامن العام لـ "الوكيل" : ضبطنا المركبة - صورة
-
سائق يشعل الفحم أثناء القيادة في اربد - فيديو
-
اعتصام أمام رئاسة الأردنية لصرف مبالغ سنوات المياومة .. صورة
-
21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد
-
ارتفاع كبير على أسعار البطاطا.. والكيلو بالسوق المركزي 75 قرشاً
-
الامن العام : وفاة سيدة وطفليها بحريق في مخيم الزعتري
-
"صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور