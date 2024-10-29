التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

كشف مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة التربية والتعليم عطا الله الحمران عن صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان